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Конате хочет дать заработанные в Саудовской Аравии деньги на развитие футбола в Грозном

Алина Савинова
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Дмитрий Селюк, агент бывшего нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, заявил, что в будущем футболист «Эр-Рияда» поможет грозненскому клубу.

«Мы с Мохамедом переживаем за «Ахмат». К сожалению, пока результат команды не радует. Возможно, смена тренера к чему-то приведет. Конате продолжает очень плотно следить за «Ахматом», он смотрит каждую игру и созванивается со своими бывшими одноклубниками. Более того, он хочет приехать в Россию в ближайшее время, когда подзаработает денег в Саудовской Аравии. Конате хочет дать деньги на развитие молодежного футбола в Грозном. Я уверен, что пути «Ахмата» и Конате опять пересекутся», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Конате выступал за «Ахмат» с июля 2021 года до августа 2024-го, после чего перешел в «Эр-Рияд». В составе грозненской команды он провел 90 матчей, забил 34 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru.
Мохамед Конате
Футбол
ФК Ахмат
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