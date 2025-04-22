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Сегодня, 22:45

Клубы Саудовской Аравии могут приобрести четырех футболистов «Барселоны»

Камила Абдурахманова
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«Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» встретились с представителями «Барселоны», чтобы обсудить возможность приобретения четырех игроков испанского клуба, сообщает Sport.es.

По данным источника, «Аль-Хиляль» активно интересуется атакующим полузащитником «Барселоны» Рафиньей. Сейчас футболист ведет с каталонским клубом переговоры о новом контракте, но стороны пока не пришли к согласию по его продолжительности и зарплате.

«Аль-Насру» понравились защитники «Барселоны» Рональд Араухо и Жюль Кунде.

«Аль-Иттихад» хочет подписать полузащитника каталонского клуба Френки де Йонга, которого мог приобрести еще несколько месяцев назад. Однако высока вероятность, что де Йонг продлит контракт с «Барселоной».

Френки де Йонг
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
ФК Барселона
Жюль Кунде
Рональд Араухо
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