19 марта, 14:25

Казарцев отменил пенальти в саудовской лиге

Александр Бобров
Шеф-редактор

Как стало известно «СЭ», до матча 21-го тура чемпионата России «Ростов» — «Краснодар» (0:1), в котором Василий Казарцев выполнял функции ВАР, он успел поработать в чемпионате Саудовской Аравии и отменил там пенальти.

14 марта рефери из Санкт-Петербурга тоже был назначен видеоассистентом и помогал сербам Ненаду Минаковичу, Николе Боровичу и Бошко Бозовичу в игре 25-го тура местной лиги «Дамак» — «Аль-Кадисия» (1:0).

На 90+1-й минуте Минакович назначил пенальти в пользу гостей за фол на Наитане Нандесе. Но после вмешательства российского ВАР решение было изменено из-за игры рукой в атаке. А затем хозяева поля сами получили право на 11-метровый удар и забили победный гол.

Василий Казарцев
