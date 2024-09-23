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Кассано: «Роналду не умеет играть в футбол. Его единственной целью всегда было забивать»

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий «Реала» Антонио Кассано раскритиковал португальского форварда Криштиану Роналду, обвинив его в эгоизме.

«Криштиану Роналду не умеет играть в футбол. Он может забить 3000 голов, мне плевать. Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович и Суарес знали, как наладить взаимодействие с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забивать», — приводит Daily Mail слова Кассано.

Роналду с 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее он играл за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Португальский нападающий является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Источник: Daily Mail
Антонио Кассано
Криштиану Роналду
Футбол
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