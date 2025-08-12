Футбол
12 августа, 15:49

Источник: саудовцы готовы предложить 350 миллионов евро за Мбаппе

Алина Савинова

В Саудовской Аравии серьезно настроены заполучить форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Defensa Central, саудовский клуб готов сделать трансферное предложение в размере 350 миллионов евро за 26-летнего футболиста. Это на 50 миллионов евро больше, чем ранее предлагали за одноклубника французского нападающего Винисиуса.

Отмечается, что целью саудовцев является привлечение звездного игрока для укрепления имиджа лиги. При этом Мбаппе могли бы предоставить условия соответствующие или очень близкие к тем, которые прописаны в контракте форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Однако президент «Реала» Флорентино Перес не хочет продавать Мбаппе, поскольку считает, что футболист является ключевой фигурой сливочных как на поле, так и на коммерческом уровне. Сам игрок не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию.

Мбаппе присоединился к «Реалу» летом 2024 года. Его соглашение с испанским клубом рассчитано до июня 2029-го.

Килиан Мбаппе
