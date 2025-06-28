Источник: Роналду хочет, чтобы Жезуш стал новым тренером «Аль-Насра»

«Аль-Наср» ведет переговоры с Жорже Жезушем о его потенциальном назначении на пост главного тренера команды, сообщает Footmercato.

По информации источника, португальский форвард саудовского клуба Криштиану Роналду хочет, чтобы его соотечественник возглавил «Аль-Наср», и в последние часы общался с Жезушем по этому вопросу. Отмечается, что стороны еще не достигли соглашения, однако переговоры продвигаются положительно.

25 июня «Аль-Наср» объявил об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера. Итальянец возглавлял команду с сентября 2024 года.

Последним местом работы 70-летнего Жезуша был «Аль-Хиляль», который он покинул в мае.