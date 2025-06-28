Футбол
Саудовская Аравия
Новости
28 июня, 17:09

Источник: Роналду хочет, чтобы Жезуш стал новым тренером «Аль-Насра»

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Аль-Наср» ведет переговоры с Жорже Жезушем о его потенциальном назначении на пост главного тренера команды, сообщает Footmercato.

По информации источника, португальский форвард саудовского клуба Криштиану Роналду хочет, чтобы его соотечественник возглавил «Аль-Наср», и в последние часы общался с Жезушем по этому вопросу. Отмечается, что стороны еще не достигли соглашения, однако переговоры продвигаются положительно.

25 июня «Аль-Наср» объявил об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера. Итальянец возглавлял команду с сентября 2024 года.

Последним местом работы 70-летнего Жезуша был «Аль-Хиляль», который он покинул в мае.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Жорже Жезуш
  • Симон Вирсаладзе

    Пожалейте деда. Что ж он всё на жаре-то.

    29.06.2025

  • Михаил Т

    она хорошо, две то явно лучше

    28.06.2025

  • hant64

    Пока тысячу не забьёт - будет играть.

    28.06.2025

  • hant64

    Раз Роналду хочет, значит - станет. Роналду сам назначает тренеров, сам увольняет:grin: И только лысого Тен Хага в МЮ не удалось уволить).

    28.06.2025

  • Pol Pol

    Он шейха нового, не изьявлял желание .... поставить ? Как бы не ляпнул чего ? А то ведь ....

    28.06.2025

  • hant64

    У него и одна весьма неплоха - 550 тысяч вечнозелёных в день.

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Лучше Абаскаля позовите

    28.06.2025

  • Михаил Т

    Пусть сам играющим тренером станет Две ставки можно получать )))

    28.06.2025

  • sdf_1

    Роналду пора самому становиться новым тренером «Аль-Насра» и не морочить людям голову

    28.06.2025

