26 июня, 22:34

Источник: Роналду будет получать по новому контракту рекордные 263 миллиона евро в год

Роналду будет получать рекордные 263 миллиона евро в год в «Аль-Насре»
Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Стала известна зарплата нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду после продления контракта до 2027 года.

По информации журналиста Танкреди Палмери, 40-летний португалец будет зарабатывать 263 миллиона евро в год. Сумма является рекордной для футбола. Нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема и форвард «Интер Майами» Лионель Месси получают по 200 миллионов евро в год.

В топ-5 входят Килиан Мбаппе («Реал») и Садьо Мане («Аль-Наср»), которые зарабатывают 77,5 миллиона и 41 миллион евро в год.

Ранее Marca сообщала, что зарплата Роналду составит 183 миллиона евро в год.

Криштиану Роналду.Роналду продлил контракт с «Аль-Насром». Зарплата — 550 тысяч евро в день

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в январе 2023 года. С того момента форвард провел 105 матчей за команду во всех турнирах, забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач.

Криштиану Роналду
  • olc

    Остров купит.

    27.06.2025

  • m_16

    Прямо как в России, но у России есть ещё газ и вся таблица Менделеева, поэтому Россия более богатая страна :)))

    27.06.2025

  • Фирсыч

    Много нефти.

    27.06.2025

  • Оскара Тому Харди

    )))))) ...отличная шутка...или это мечта?

    27.06.2025

  • Оскара Тому Харди

    40 лет..четверть миллиарда...четверть миллиарда за год!

    27.06.2025

  • Dorognik

    Уже такое ощущение, что в Саудовской Аравии есть нефть.

    27.06.2025

  • oleg.bob

    Какой-то абсурд! Дедушку закармливают деньгами!

    27.06.2025

  • Садовник

    Не прячут денежки арабы, молодцы

    27.06.2025

  • Vlad C

    Роналду, однажды за 6 месяцев я забил 303 гола, в одном из матчей для детей как я, Я забил 18 голов за 20 минут. А? Слабо?

    27.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Мбапе как нищеброд в Реале выглядит... Не туда он рванул из ПСЖ, ой не туда:joy::joy::joy:

    27.06.2025

  • hottie

    Роналду повезло, что под конец его карьеры есть вот такие шейхи готовые даь любые деньги. Хотя даже не будь таких конрактов или заверши он карьеру хоть 5 лет назад, а денег успел заработать с головой.

    27.06.2025

  • Деп Б.Охта

    ...форвард провел 105 матчей за команду во всех турнирах, забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач... ====================================================== Может он биоробот? В сорок лет выдавать такие результаты. Пусть и не в сильнейшем чемпионате. И не надо смотреть ему в карман. Заработал потом, лишением и волей.

    27.06.2025

  • knki1

    Ну нормально так то. На дошик с мазиком хватит

    27.06.2025

  • AnTaras

    Прикольно:grinning:

    27.06.2025

  • TORO

    Не переживай, ты не один - всем завидно)))

    27.06.2025

  • Nik.Pogodin

    явно не за футбол, ночной тариф

    27.06.2025

  • Ерёмушка из Москвы

    Лишь бы баблом сорить, очумели, тьфу

    27.06.2025

  • TORO

    За такие деньги Роналду готов будет играть до 50 лет, если арабы и потом не передумают))

    27.06.2025

  • igogohruhru

    вот это насра так насра! это вам не реал, просто нереал. месси тоже неплохо кормят в заштатном чемпе

    27.06.2025

  • andyk82

    Мдааа... Хоть женись на нем!

    26.06.2025

  • andyk82

    Нужно 333! Каждому...

    26.06.2025

  • Bavz

    "А если золота будет СЛИШКОМ много? – Глупое животное! Золота не может быть слишком много!"

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Маловато будет.

    26.06.2025

  • capitan76

    Золотое копытце))

    26.06.2025

  • Дима Питерский

    Куда катится этот мир?..

    26.06.2025

