Источник: Роналду будет получать по новому контракту рекордные 263 миллиона евро в год

Роналду будет получать рекордные 263 миллиона евро в год в «Аль-Насре»

Стала известна зарплата нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду после продления контракта до 2027 года.

По информации журналиста Танкреди Палмери, 40-летний португалец будет зарабатывать 263 миллиона евро в год. Сумма является рекордной для футбола. Нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема и форвард «Интер Майами» Лионель Месси получают по 200 миллионов евро в год.

В топ-5 входят Килиан Мбаппе («Реал») и Садьо Мане («Аль-Наср»), которые зарабатывают 77,5 миллиона и 41 миллион евро в год.

Ранее Marca сообщала, что зарплата Роналду составит 183 миллиона евро в год.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в январе 2023 года. С того момента форвард провел 105 матчей за команду во всех турнирах, забил 93 мяча и сделал 19 результативных передач.