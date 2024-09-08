Источник: Неймару потребуется еще около двух месяцев на восстановление

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не сможет выйти на поле еще как минимум в течение двух месяцев, сообщает журналист Ginga Bonito.

32-летний бразилец возобновил тренировки в июле.

Форвард перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Он сыграл за саудовский клуб 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Неймар с октября не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.