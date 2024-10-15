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Источник: Неймар может вернуться на поле 21 октября в матче с «Аль-Айном»

Алина Савинова
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Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар, пропустивший год из-за травмы, близок к возвращению на поле, сообщает ESPN.

32-летний бразилец не играл с октября 2023 года после разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. В начале ноября Неймар успешно перенес операцию, а в июле 2024-го вернулся в расположение клуба и начал тренировки в спортивном зале.

Как отмечает источник, футболист должен принять участие в матче с «Аль-Айном» в азиатской Лиге чемпионов, который пройдет 21 октября.

Также ожидается, что в ближайшее время в Саудовскую Аравию прибудет врач сборной Бразилии, чтобы оценить готовность Неймара сыграть за национальную команду в ноябрьских матчах.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года из «ПСЖ» за 90 миллионов евро. Из-за травмы бразилец провел за команду только 5 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи. Ранее появилась информация, что нападающий не будет продлевать соглашение с клубом из Саудовской Аравии. Его контракт с «Аль-Хилялем» истекает 30 июня 2025-го.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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