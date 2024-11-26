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Источник: Неймар мечтает продолжить карьеру в «Реале»

Алина Савинова
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассматривает возможность перехода в «Реал» после окончания контракта с саудовской командой, сообщает Sport.de со ссылкой на испанские СМИ.

Отмечается, что 32-летний футболист мечтает играть в топ-клубе Испании вместе с Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе, с которыми у него сложились хорошие отношения.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел два матча, в которых не отметился результативными действиями. До этого нападающий на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена.

Контракт бразильца с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до лета 2025 года с опцией продления на один сезон.

Источник: Sport.de
Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
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