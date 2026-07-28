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Источник: Роналду снимется в сериале про футбольного агента

Павел Лопатко

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду работает с режиссером Kingsman Мэттью Воном над сериалом о футбольном агенте из Великобритании с участием Дэмиана Льюиса и ряда известных спортсменов, сообщает The Sun.

По данным источника, сериал основан на оригинальной идее футбольного агента Даррена Дейна, а съемки уже начались в Лондоне. Проект, получивший название Day 1s, расскажет вымышленную историю футбольного агента Стэнли Далтона.

В съемках также примут участие Тьерри Анри и рэпер Дэйв. Сериал сравнивают с недавним проектом для Globo в Бразилии о футбольном агенте под названием The Playoffs, в котором снимался Кауан Реймонд.

Роналду выступит как актером, так и исполнительным продюсером. Day 1s станет первым проектом его студии URMarv Studios, созданной совместно с Воном в качестве ответвления от Marv Studios, о чем было объявлено в прошлом году.

Совместная студия уже завершила два спортивных фильма и будет «использовать инновационные технологии, отдавая дань традициям». По данным Deadline, Day 1s будет профинансирован URMarv самостоятельно.

Среди фильмов Вона — «Карты, деньги, два ствола» и «Люди Икс: Первый класс», а также франшиза Kingsman.

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Криштиану Роналду
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