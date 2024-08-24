Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 07:31

Источник: контракт Конате с «Эр-Риядом» рассчитан на два года

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Ахмата» Мохамед Конате подписал с «Эр-Риядом» контракт сроком на два года, сообщает «РБ Спорт».

Ранее было объявлено о переходе экс-футболиста «Ахмата» в клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента. Игрок уже успел дебютировать за новую команду, проведя на поле 73 минуты в матче с «Аль-Вахдой» (3:3) в первом туре Саудовской лиги.

Конате выступал за «Ахмат» с 2021 по 2024 года. В составе грозненской команды он провел 90 матчей, забил 34 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Мохамед Конате
0
Читайте также
Китайский пловец Сунь Янь возобновляет карьеру после допинг-скандала
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аль-Ахли» победил «Аль-Орубу» на старте сезона
Новости
RSS RSS
Все новости