Источник: «Аль-Иттихад» хочет видеть Клоппа на посту главного тренера команды

«Аль-Иттихад» рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа на замену уволенному с поста главного тренера команды Лорану Блану, сообщает журналист Руди Галетти в своих соцсетях.

Как отмечает источник, саудовский клуб изучает разные варианты, но приоритетным остается приглашение 58-летнего немецкого тренера.

28 сентября «Аль-Иттихад» объявил о расторжении контракта с Бланом. За два дня до этого команда потерпела поражение от «Аль-Насра» (0:2) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Блан возглавлял «Аль-Иттихад» с июля 2024 года.

Последним клубом в тренерской карьере Клоппа был «Ливерпуль», который он покинул в 2024-м. Вместе с красными специалист выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов.