Сегодня, 07:11

Источник: «Аль-Иттихад» договорился о назначении Консейсау

Павел Лопатко

«Аль-Иттихад» договорился о назначении Сержиу Консейсау новым главным тренером, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, в ближайшее время 50-летний португалец отправится в Саудовскую Аравию, чтобы уладить все формальности.

Консейсау с декабря 2024 года по июнь 2025 года работал в «Милане». Также он тренировал «Порту», «Нант», «Витория Гимарайнш», «Брагу», «Академику» и «Ольяненсе».

28 сентября «Аль-Иттихад» объявил о расторжении контракта с французом Лораном Бланом. За два дня до этого команда потерпела поражение от «Аль-Насра» (0:2) в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Блан возглавлял «Аль-Иттихад» с июля 2024 года.

Сержиу Консейсау
ФК Аль-Иттихад
