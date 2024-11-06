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Источник: «Аль-Хиляль» может расторгнуть контракт с Неймаром в январе

Алина Савинова
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Неймар.
Фото AFP

«Аль-Хиляль» рассматривает возможность расторжения контракта с нападающим Неймаром, сообщает канал Action Ma3 Waleed, обладающий правами на трансляцию матчей чемпионата Саудовской Аравии.

По информации источника, клуб может расстаться с игроком в январе 2025 года.

Ранее 32-летний футболист получил повреждение во втором матче после восстановления от разрыва связок. 4 ноября Неймар принял участие в игре общего этапа азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0) — он вышел на замену на 58-й минуте, однако уже через 30 минут покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.

Бразильский форвард перешел в «Аль-Хиляль» прошлым летом. Всего на его счету семь игр за саудовскую команду, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт Неймара с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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