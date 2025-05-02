Источник: «Аль-Хиляль» Малкома расстался с главным тренером Жезушем

«Аль-Хиляль» уволил Жорже Жезуша с поста главного тренера, сообщает A Bola.

Как отмечает источник, руководство саудовского клуба приняло решение об отставке 70-летнего специалиста после вылета команды из азиатской Лиги чемпионов. 29 апреля «Аль-Хиляль» потерпел поражение от «Аль-Ахли» (1:3) в полуфинале турнира.

Исполняющим обязанности главного тренера команды из Эр-Рияда будет помощник Жезуша Мохаммад аль-Шальхуб.

Жезуш возглавил «Аль-Хиляль» в 2023 году. В прошлом сезоне клуб под его руководством выиграл чемпионат Саудовской Аравии и завоевал Кубок Короля. За команду с лета 2023-го выступает бывший форвард «Зенита» Малком.