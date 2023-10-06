Ибрагимович высказался о переезде футболистов в чемпионат Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о футболистах, перешедших в чемпионат Саудовской Аравии.

«Некоторым футболистам необходимо завершать карьеру на большой сцене, ведь это высшая точка карьеры. Людей должны помнить за их талант, а не за то, как они зарабатывали. Мы тренируемся ради этого каждый день. Нас признают за талант. Поэтому я думаю, что некоторые футболисты, достигшие определенного уровня, должны остановиться на некотором этапе. И этот этап большой. Нельзя уходить на более низкую ступень и заканчивать там.

Но некоторым футболистам такие ситуации были нужны. Им нужно было заработать больше, ведь они заработали недостаточно», — приводит Daily Star слова Ибрагимовича.

42-летний швед завершил карьеру летом этого года. Последним клубом для футболиста стал «Милан». Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».