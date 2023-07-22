Хендерсон прошел медосмотр перед трансфером в «Аль-Иттифак»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон завершает переход в «Аль-Иттифак».

Как сообщает The Athletic, 33-летний футболист в пятницу, 21 июля, прошел медосмотр и теперь ждет завершения работы с документами. Планируется, что на следующей неделе он присоединится к саудовской команде.

«Ливерпуль» получит за Хендерсона 12 миллионов фунтов (13,8 миллиона евро). Отмечается, что изначально «Аль-Иттифак» надеялся, что мерсисайдцы отпустят его без компенсации.

Ранее сообщалось, что англичанин подпишет с саудовским клубом контракт с зарплатой в 800 тысяч евро в неделю.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.