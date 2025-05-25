Хави получил официальное предложение возглавить новый клуб

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может стать тренером в Саудовской Аравии.

Как сообщает Foot Mercato, 45-летний специалист получил официальное предложение от клуба «Аль-Ахли».

Сейчас командой руководит Маттиас Яйссле, но «Аль-Ахли» рассматривает возможность смены тренера по окончании сезона. Клуб занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии и стал победителем Азиатской Лиги чемпионов.

Хави покинул пост главного тренера «Барселоны» в июне 2024 года, он работал в клубе с ноября 2021 года.