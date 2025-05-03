Хави может возглавить «Аль-Хиляль»

Бывшего наставника «Барселоны» Хави рассматривают в качестве кандидата на пост главного тренера клуба «Аль-Хиляль» в следующем сезоне, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее «Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с Жорже Жезушем, который, по сообщениям СМИ, может возглавить бразильскую национальную команду.

Последним местом работы Хави была «Барселона». Под его руководством команда с ноября 2021 года по июнь 2024 года выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.