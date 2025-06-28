Футбол
28 июня, 08:59

Globo: «Аль-Наср» хочет перехватить Жерсона у «Зенита»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Жерсон.
Фото Global Look Press

«Аль-Наср» пытается перехватить полузащитника «Фламенго» Жерсона, переход которого ранее согласовал «Зенит», сообщает Globo.

Согласно источнику, «Аль-Наср» ведет переговоры с игроком уже неделю и готов предложить ему контракт более выгодный, чем у «Зенита». На покупке игрока настаивает Жорже Жезуш, который может стать главным тренером команды из Саудовской Аравии.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что Жерсон перейдет в «Зенит» после клубного чемпионата мира и подпишет контракт на пять лет. По информации портала UOL, «Зениту» нужно будет выплатить отступные за футболиста в размере 25 миллионов евро.

28-летний Жерсон выступает за «Фламенго» с зимы 2023 года и является капитаном команды. Жерсон выступал за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время он провел 252 матча, забив 18 мячей и отдав 34 голевые передачи. Вместе с «Фламенго» полузащитник стал чемпионом Бразилии в 2019 и 2020 годах, обладателем Кубка в 2024 году и трехкратным обладателем Суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес в 2019 году.

За сборную Бразилии Жерсон провел 14 матчей, забив 1 гол. Большинство из них пришлось на отборочные игры к чемпионату мира 2026 года.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Жерсон
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Зенит
ФК Фламенго
