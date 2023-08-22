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Сегодня, 14:28

Главный тренер «Аль-Насра» Каштру прокомментировал игру Роналду в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру рассказал, что думает об игре форварда Криштиану Роналду за команду.

«Все знают, каким он является игроком и человеком. Каждый день он сосредоточен на футболе. У него есть энергия, которая очень заразительна для его партнеров. То, как он ежедневно работает над восстановлением, — что-то фантастическое. Он наш капитан из-за того, что он делает каждую секунду и что он дает футболу», — цитирует тренера A Bola со ссылкой на Canal Goat.

«Аль-Наср» проиграл оба матча в новом сезоне чемпионата Саудовской Аравии. 38-летний португалец перешел в саудовский клуб в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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