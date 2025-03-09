Форварда «Аль-Хиляля» Митровича госпитализировали из-за учащенного сердцебиения

Нападающий «Аль-Хиляля» Александар Митрович в воскресенье утром был госпитализирован в больницу Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба клуба.

Причиной госпитализации 30-летнего сербского футболиста стало учащенное сердцебиение. Отмечается, что лечащий врач рекомендовал игроку полный покой.

Митрович недавно вернулся в строй после травмы подколенного сухожилия.

Серб выступает за «Аль-Хиляль» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей за саудовскую команду во всех турнирах, отметившись 21 голом и 3 результативными передачами.