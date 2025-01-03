Роналду: «Хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов для «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что ему нравится жизнь в Саудовской Аравии.

«Я и моя семья счастливы в Саудовской Аравии. Мы начали новую жизнь в этой замечательной стране. Жизнь прекрасна, футбол прекрасен», — приводит слова Роналду журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Также португалец заявил о желании выиграть азиатскую Лигу чемпионов вместе с командой из Эр-Рияда.

«Я хочу выиграть азиатскую Лигу чемпионов для клуба, но самое главное — продолжать работать и быть профессионалом. Буду продолжать работать и помогать «Аль-Насру» завоевывать титулы. Верю, что этот год сложится хорошо для клуба», — добавил футболист.

Роналду перебрался в Саудовскую Аравию зимой 2023 года. В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 19 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 3 результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года. Осенью сообщалось, что Роналду начал переговоры с «Аль-Насром» о продлении контракта.