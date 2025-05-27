Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица легионеров
Уведомления
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

27 мая 2025, 22:08

Foot Mercato: Роналду может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает Foot Mercato.

На своей странице в социальной сетя Роналду написал, что «эта глава окончена», после того как завершился чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» занял третье место в турнире. Роналду второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата, а его контракт истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в один из бразильских клубов, который в июне выступит на клубном чемпионате мира в США.

По данным источника, «Аль-Наср» предложил Роналду продлить контракт, но футболист рассматривает возможность перехода в «Аль-Хиляль», который примет участие в клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня.

40-летний нападающий является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До «Аль-Насра» Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Diman_madridista

    А чем они отличаются? (с)

    28.05.2025

    • Роналду намекнул на уход из «Аль-Насра»: «Эта глава окончена»

    «Аль-Наср» в четверг объявит об уходе Роналду

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости