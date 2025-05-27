Foot Mercato: Роналду может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает Foot Mercato.

На своей странице в социальной сетя Роналду написал, что «эта глава окончена», после того как завершился чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» занял третье место в турнире. Роналду второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата, а его контракт истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в один из бразильских клубов, который в июне выступит на клубном чемпионате мира в США.

По данным источника, «Аль-Наср» предложил Роналду продлить контракт, но футболист рассматривает возможность перехода в «Аль-Хиляль», который примет участие в клубном чемпионате мира, стартующем 15 июня.

40-летний нападающий является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До «Аль-Насра» Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».