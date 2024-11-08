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«Эр-Рияд» — «Аль-Наср»: смотреть онлайн-трансляцию матча лиги Саудовской Аравии

«Эр-Рияд» встретится с «Аль-Насром» в чемпионате Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Эр-Рияд» примет «Аль-Наср» в матче 10-го тура чемпионата Франции в пятницу, 8 ноября. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за пять минут до старта матча и доступна при наличии подписки на ресурс.

С основными событиями игры «Эр-Рияд» — «Аль-Наср» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 10-й тур
08 нояб, 20:00. Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (Эр-Рияд)
Эр-Рияд
Аль-Наср

В девяти турах саудовской лиги «Эр-Рияд» набрал 14 очков, «Аль-Наср» — 19.

В сезоне саудовской про лиги-2023/24 «Аль-Наср» победил «Эр-Рияд» со счетом 4:1 в первом круге, а во втором команды сыграли вничью (2:2). По итогам предыдущего чемпионата «Аль-Наср» форварда Криштиану Роналду занял второе место, а «Эр-Рияд» — 14-е.

Футбол
ФК Аль-Наср
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