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Экс-тренер «Спартака» Гладилин считает, что Неймара брали в «Аль-Хиляль» только ради рекламы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на уход нападающего Неймара из саудовского «Аль-Хиляля».

«Он туда пришел для рекламы. А у них цель проекта — это популяризация футбола. С приходом такого футболиста они уже свои вопросы решили. То, что у него не пошло, это другой вопрос. Главную задачу — рекламу — они выполнили», — сказал Гладилин «Евро-Футбол.Ру».

28 января саудовский «Аль-Хиляль» объявил об уходе Неймара. Стороны досрочно расторгли контракт. Ранее СМИ сообщали, что футболист может вернуться в «Сантос» или перейти в «Интер Майами».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
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