Джорджина Родригес — о завершении карьеры Роналду: «Еще год, может, два»

Джорджина Родригес, девушка форварда «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, когда он может завершить карьеру.

Родригес посетила мероприятие Парижской недели моды. Там ее спросили о возможном завершении карьеры Роналду.

«Еще год. Затем — все. Может быть, два, я не знаю», — ответила Родригес.

39-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 29 матчей за команду во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 11 голевых передач.

До этого Роналду играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». Нападающий пять раз становился обладателем «Золотого мяча».