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Джеррард заявил, что назначает время тренировок «Аль-Иттифака» с учетом матчей «Ливерпуля»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Стивен Джеррард.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррад рассказал, что выбирает время тренировок своей команды с учетом трансляций матчей «Ливерпуля».

Англичанин, который является воспитанником мерсисайдцев и выступал за них с 1998 по 2015 год, признался, что специально назначает занятия для игроков саудовского клуба в позднее время суток, чтобы иметь возможность посмотреть игры своей бывшей команды.

«Тренировки в дни матчей «Ливерпуля»? Я слежу за ними не одним глазом. Все наше расписание составлено с учетом матчей «красных». Игроки точат на меня зуб: иногда мы тренировались в 9 или 10 часов вечера», — цитирует тренера The Sun.

Саудовское время на 2 часа опережает британский часовой пояс. К примеру, матчи АПЛ, которые начинаются в 15.00 по местному времени, в Саудовской Аравии заканчиваются около 19:00.

Джеррард возглавляет «Аль-Иттифак» с июля 2023 года. В текущем сезоне под руководством 44-летнего англичанина команда с 10 очками занимает 9-е место в чемпионате страны.

Ранее в качестве главного тренера Джеррард работал с шотландским «Рейнджерс» и английской «Астон Виллой». Как игрок он провел за «Ливерпуль» 710 матчей (3-й результат в истории клуба) и забил 186 голов.

Источник: The Sun
Стивен Джеррард
ФК Аль-Иттифак
ФК Ливерпуль
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