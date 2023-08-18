Деменко поддержал идею участия клуба из Саудовской Аравии в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил идею участия клуба из Саудовской Аравии в Лиге чемпионов.

«Было бы интересно посмотреть на клубы из Саудовской Аравии в европейской Лиге чемпионов. Вы же видите, что происходит с этим чемпионатом. Каждый день там появляется новая звезда. Они вкладывают бешеные деньги. Конечно, они хотят и с другими клубами поиграть, потому что в их чемпионат приходят Роналду, Неймар и другие громкие имена. Если им дадут место, то почему нет? Нормальное явление. Что делать, если деньги закончатся? Думаю, там все серьезно. Проекты не на пару лет. Там суперолигархи в суперклубах», — цитирует Деменко Legalbet.

16 августа появилась информация о том, что Союз арабских футбольных ассоциаций (УАФА) хочет, чтобы УЕФА разыграла wild-кард среди клубов чемпионата Саудовской Аравии для участия в Лиге чемпионов.