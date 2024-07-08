Де Хеа ведет переговоры с «Аль-Шабабом» из Саудовской Аравии

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, утверждает журналист Руди Галетти.

По информации источника, «Аль-Шабаб» и еще один саудовский клуб ведут переговоры с 33-летним испанцем.

Де Хеа находится в статусе свободного агента с лета 2023 года, когда завершился его контракт с «Манчестер Юнайтед». Голкипер выступал за манкунианцев с 2011 года. До этого он играл за мадридский «Атлетико».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Де Хеа в 5 миллионов евро.