«Дамак» и «Аль-Хиляль» сыграют в чемпионате Саудовской Аравии 8 февраля

«Дамак» и «Аль-Хиляль» сыграют в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 8 февраля. Игра пройдет на стадионе имени принца Султана бин Абдель Азиза в Абхе (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Дамак» — «Аль-Хиляль» можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 20.00 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Дамак» — «Аль-Хиляль» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур.

08 февраля 2025, 00:00. Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium (Абха)

В чемпионате Саудовской Аравии-2024/25 «Дамак» после 18 туров набрал 22 очка и занимает 10-ю строчку премьер-лиги. «Аль-Хиляль» с 46 очками расположился на втором месте в турнирной таблице.