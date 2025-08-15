Daily Mail: Роналду потратил на подарки своей невесте более 366 тысяч долларов США

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду перед помолвкой с Джорджиной Родригес потратил на подарки более 366 тысяч долларов США, сообщает Daily Mail.

По данным источника, 40-летний футболист приобрел автомобиль, косметику, одежду, парфюмерию и часы.

Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Их первая дочь родилась в 2017-м. В апреле 2022-го у пары появились близнецы: мальчик и девочка, но мальчик умер во время родов. У Роналду также есть еще трое детей.