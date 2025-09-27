Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Футбол
Саудовская Аравия

27 сентября, 17:00

Чемпионат Саудовской Аравии: где смотреть трансляции в прямом эфире

Продолжается чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу в сезоне-2025/26 проходит с 28 августа по 21 мая.

В прямом эфире матчи чемпионата Саудовской Аравии в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке, для некоторых трансляций достаточно регистрации на платформе.

Следить за расписанием и турнирной таблицей про-лиги, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе чемпионата Саудовской Аравии и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом Саудовской Аравии является «Аль-Иттихад». В сезоне-2024/25 клуб набрал 83 очка. На втором месте финишировал «Аль-Хиляль» (75 очков), на третьей строчке — «Аль-Наср» (70 очков).

Главная звезда саудовской лиги — капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду. За «Аль-Иттихад» выступает другой обладатель «Золотого мяча» — Карим Бензема.

Криштиану Роналду отреагировал на свой 946-й гол в карьере

Лоран Блан покинул пост главного тренера «Аль-Иттихада» после поражения от «Аль-Насра»

