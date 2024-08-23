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Чемпионат Саудовской Аравии: где смотреть трансляции матчей про-лиги

Матчи чемпионата Саудовской Аравии показывают на «Okko Спорт»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

49-й сезон национальной про-лиги Саудовской Аравии стартовал 22 августа. Чемпионский титул предстоит защищать «Аль-Хилялю», который завоевал трофей в прошлом сезоне.

Чемпионат Саудовской Аравии проходит по системе «осень-весна». 18 клубов проводят турнир в два круга, играя по формату «каждый с каждым» по два матча — один дома и один в гостях. По итогам 34 туров определяется чемпион страны.

Следить за матчами чемпионата Саудовской Аравии в прямом эфире на территории России можно с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписку).

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии в актуальном виде доступна на нашем сайте в разделе лиги.

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