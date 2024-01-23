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Сегодня, 23:19

«Челси» претендует на Бензема

Виктория Кравченко
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Форвард «Аль-Иттихад» Карим Бензема может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Guardian Эд Ааронс.

По данным источника, игроком интересуется «Челси».

Также договориться с клубом из Саудовской Аравии надеется «Лион». Однако есть вероятность, что французский клуб не сможет удовлетворить финансовую сторону сделки.

Бензема — воспитанник «Лиона», в июле 2009 года он ушел из команды в «Реал», а в июле 2023 года отправился в «Аль-Иттихад».

Форвард провел 20 матчей за команду из Саудовской Аравии, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.

Карим Бензема
ФК Челси
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