Бывший защитник «Манчестер Сити» Денайер может перейти в «Аль-Фатех»

Защитник «Аль-Шабаб» и сборной Бельгии Джейсон Денайер может стать игроком «Аль-Фатеха», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб ведет переговоры с представителями игрока. Сообщается, что в ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

Ранее футболист высутпал за «Лион», «Манчестер Сити», «Галатасарай», «Сандерленд» и «Селтик».

В сезоне-2022/23 28-летний Денайер провел 11 матчей за «Аль-Шабаб» во всех турнирах, в которых отметился не отмечался результативными действиями.