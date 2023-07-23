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Саудовская Аравия

Сегодня, 18:47

Бывший защитник «Манчестер Сити» Денайер может перейти в «Аль-Фатех»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Аль-Шабаб» и сборной Бельгии Джейсон Денайер может стать игроком «Аль-Фатеха», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб ведет переговоры с представителями игрока. Сообщается, что в ближайшее время о переходе будет объявлено официально.
Ранее футболист высутпал за «Лион», «Манчестер Сити», «Галатасарай», «Сандерленд» и «Селтик».

В сезоне-2022/23 28-летний Денайер провел 11 матчей за «Аль-Шабаб» во всех турнирах, в которых отметился не отмечался результативными действиями.

Джейсон Денайер
Футбол
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