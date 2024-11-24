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Бывший косметолог Роналду подал в суд на футболиста за неоплаченные счета

Владислав Маслов
Корреспондент
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Британский врач-косметолог подал в суд на нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в связи с якобы неоплаченным счетом за услуги на сумму 40 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщает The Sun. Специалист по имени Рошан Равиндран утверждает, что футболист не заплатил за ряд процедур, которые проходил в его клинике в период выступлений за «Манчестер Юнайтед» (2021-2022). В заявлении врача говорится, что он обслуживал не только Роналду, но и членов его семьи.

Португалец выступает в Саудовской Аравии с 2023 года. В текущем сезоне на счету 39-летнего форварда 9 голов и 2 голевые передачи в 14 матчах за клуб во всех турнирах.

Источник: The Sun
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
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