Булыкин оценил способность Роналду забить 1000 мячей за карьеру

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, сможет ли португальский форвард Криштиану Роналду забить 1000 мячей за карьеру.

«Все вполне реально. Роналду может еще долго играть. Он очень внимательно относится к восстановлению и подготовке к матчам. Криштиану точно по силам выступать еще как минимум пару лет на высшем профессиональном уровне. А в саудовской лиге он имеет возможность много забивать. Так что нельзя исключать, что Роналду достигнет этой цели», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее Роналду заявил, что пока его целью будет забить 900 голов. Сейчас на его счету 851 гол за клубы и сборную.

Роналду в декабре 2022 года перешел в «Аль-Наср», подписав контракт с командой на 2,5 года. В этом сезоне 38-летний португалец провел 11 матчей за клуб из Саудовской Аравии, в которых отметился 11 голами и 6 результативными передачами.