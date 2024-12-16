Бензема задумывается над завершением карьеры в 2025 году

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассматривает возможность завершения игровой карьеры в следующем году, сообщает Relevo.

По информации источника, 36-летний футболист еще не принял окончательное решение, но не исключает такого варианта, поскольку он начал уставать от условий, в которых проходят регулярные тренировки в Саудовской Аравии.

Бензема хочет жить в Мадриде и вернуться в «Реал» в качестве посла. Отмечается, что у форварда уже есть договоренности со «сливочными» о том, чтобы он занял эту должность в мадридском клубе по окончании игровой карьеры.

Француз перешел в «Аль-Иттихад» в июне 2023 года. До этого он на протяжении 14 лет выступал за «Реал», вместе с которым стал четырехкратным чемпионом Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов и обладателем многих других трофеев.

Контракт футболиста с саудовским клубом рассчитан лета 2026 года.