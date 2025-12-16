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16 декабря 2025, 15:51

Бензема снял Лувр за 12 тысяч евро для свидания с девушкой

Сергей Ярошенко

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема снял Лувр за 12 тысяч евро, чтобы провести свидание со своей девушкой.

Футболист встречается с 33-летней актрисой и моделью франко-алжирского происхождения Линой Кудри, пара провела вместе время в пустом музее.

Бензема выступает за «Иль-Иттихад» с 2023 года. В этом сезоне на счету 37-летнего француза 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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Карим Бензема
ФК Аль-Иттихад
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