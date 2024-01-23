Бензема попросил руководство «Аль-Иттихада» временно покинуть клуб

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема обратился к руководству клуба с просьбой временно покинуть команду, сообщает AFP.

По данным источника, положение француза в последние недели было напряженным из-за критики и отсутствия на старте нового сезона. Руководство «Аль-Иттихада» предложило Бензема перейти в другую команду саудовской лиги, но он отказался.

Информируется, что 36-летний футболист сказал клубу, что чувствует, что не может выкладываться на полную в «Аль-Иттихаде» из-за давления.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за саудовский клуб 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач.