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Бензема не согласился с Роналду, назвавшим себя лучшим игроком в истории

Алина Савинова
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема.
Фото Getty Images

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассказал, что думает о словах португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который назвал себя лучшим футболистом в истории.

«Каждый имеет право на свое мнение. Если Криштиану уверен в своем превосходстве, значит, это его точка зрения. Все зависит от личных предпочтений. Для меня, к примеру, лучшим игроком является бразилец Роналдо», — цитирует Бензема TNT Sports Brasil.

Роналду и Бензема вместе играли «Реале» с 2009 по 2018 год. За этот период «сливочные» дважды стали чемпионами Испании, по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны, а также четыре раза победили в Лиге чемпионов.

Португалец выступает в чемпионате Саудовской Аравии с января 2023 года, а Бензема перешел в саудовский «Аль-Иттихад» из «Реала» летом 2023-го.

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Карим Бензема
Криштиану Роналду
Футбол
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