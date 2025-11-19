Белый дом показал кадры встречи Трампа и Роналду

Белый дом опубликовал кадры встречи президента США Дональда Трампа с футболистом «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Событие произошло на ужине в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в Соединенные Штаты.

Также встречу посетили президент ФИФА Джанни Инфантино, Тим Кук, Илон Маск и Джефф Безос.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.