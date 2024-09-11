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Arryadia: «Аль-Хиляль» внес Неймара в заявку на азиатскую Лигу чемпионов

Алина Савинова
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Бразильский нападающий Неймар попал в заявку «Аль-Хиляля» на азиатскую Лигу чемпионов, сообщает Arryadia.

32-летний футболист с октября 2023 года не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена. В начале ноября Неймар успешно перенес операцию, а в июле 2024-го вернулся в расположение клуба и начал тренировки в спортивном зале.

Ранее появилась информация, что Неймару потребуется еще около двух месяцев на восстановление.

Согласно правилам Азиатской конфедерации футбола (AFC), изменения в заявочный лист можно вносить не позднее чем за пять дней до старта турнира, после чего следующие изменения можно будет произвести только в зимнее трансферное окно.

В первом туре Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» сыграет с катарским «Аль-Райяном». Матч пройдет 17 сентября.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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