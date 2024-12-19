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Мостовой: «Не смотрю матчи нынешних команд Роналду и Месси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что интересуется, как играют Лионель Месси в США и Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

«Не сказать, что слежу, но, конечно, обзоры какие-то смотрю. То же самое и про Саудовскую Аравию. Я не смотрю матчи, понятно, но само собой смотрю, что Роналду или Месси сделали в своих матчах», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

39-летний Роналду с января 2023 года выступает за «Аль-Наср». В этом сезоне он забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

37-летний Месси летом 2023 года перешел из «ПСЖ» в «Интер Майами». В сезоне-2024 он забил 21 гол и сделал 11 голевых передач в 22 матчах регулярного чемпионата и плей-офф МЛС.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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