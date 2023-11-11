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Сегодня, 23:02

Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Вахду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Вахду» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Счет на 11-й минуте открыл Алекс Теллес. На 39-й минуте преимущество гостей удвоил Абдулела Аль-Амри. До разгромного счет довел Криштиану Роналду, отличившийся на 50-й минуте.

Единственный гол хозяев на 81-й минуте забил Анселму.

«Аль-Наср» (31 очко) продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Вахда» (16) идет на девятой строчке.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 13-й тур
11 нояб, 00:00. King Abdul Aziz Stadium (Мекка)
Аль-Вахда
1:3
Аль-Наср Эр-Рияд

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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