Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Вахду»

«Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Вахду» в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:1.

Счет на 11-й минуте открыл Алекс Теллес. На 39-й минуте преимущество гостей удвоил Абдулела Аль-Амри. До разгромного счет довел Криштиану Роналду, отличившийся на 50-й минуте.

Единственный гол хозяев на 81-й минуте забил Анселму.

«Аль-Наср» (31 очко) продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Вахда» (16) идет на девятой строчке.