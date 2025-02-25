«Аль-Вахда» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча про-лиги Саудовской Аравии

«Аль-Вахда» и «Аль-Наср» сыграют в про-лиге Саудовской Аравии 25 февраля

«Аль-Вахда» и «Аль-Наср» сыграют в 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля. Матч пройдет на стадионе «Король Абд аль-Азиз» в Мекке (Саудовская Аравия). Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Аль-Вахда» — «Аль-Наср» можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 19.00 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Вахда» — «Аль-Наср» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Саудовской Аравии. 22-й тур.

25 февраля 2025, 00:00. King Abdul Aziz Stadium (Мекка)

В чемпионате Саудовской Аравии-2024/25 «Аль-Вахда» после 21 тура набрала 13 очков и занимает последнюю, 18-ю строчку. «Аль-Наср» с 44 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице.

Капитан столичного клуба португальский нападающий Криштиану Роналду в этом сезоне провел 20 матчей, забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи в про-лиге Саудовской Аравии.