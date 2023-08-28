«Аль-Вахда» на своем поле примет «Аль-Иттихад» в рамках 4-го тура премьер-лиги 28 августа, в понедельник. Матч пройдет на стадионе им. короля Абдель Азиза в Мекке. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

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