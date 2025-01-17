«Аль-Таавун» и «Аль-Наср» встретятся в матче лиги Саудовской Аравии

«Аль-Таавун» и «Аль-Наср» встретятся в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии в пятницу, 17 января. Игра пройдет на «Кинг Абдулла Стэдиум» в Бурайде и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке, трансляция начнется за пять минут до стартового свистка.

С ключевыми событиями и результатом игры «Аль-Таавун» — «Аль-Наср» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Аль-Наср» набрал в чемпионате Саудовской Аравии 28 очков, «Аль-Таавун» — 21. В 14-м туре «Аль-Наср» победил «Аль-Холуд» (3:1), а «Аль-Таавун» — «Аль-Кадисию» (3:0).

В сезоне-2023/24 команды выиграли друг у друга по одному разу.